PlayStation 5 может получить виртуального ассистента, помогающего проходить игры

09.05.2020, 18:17, Разное

Согласно информации американского ведомства по патентам и товарным знакам, игровая консоль PlayStation 5 может получить виртуального ассистента. Искусственный интеллект будет помогать геймерам проходить игры — в частности, сообщать сколько времени необходимо до финала уровня.

В марте текущего года разработчики компании Sony рассказали лишь некоторые технические детали будущей игровой приставки. При этом они не раскрыли подробностей о функционале и новых возможностях. Официальная презентация консоли должна состояться уже через несколько месяцев, но производители не спешат делиться с пользователями подробной информацией.

Однако инсайдеры нашли сведения о консоли в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США. При этом они отмечают, в документе нет информации о том, что речь идет именно о PlayStation 5. В патенте описана «внутриигровая информационная платформа», дающая подсказки игроку для прохождения определенных эпизодов, прохождение которых вызвало затруднение. Также она будет сообщать, сколько времени необходимо потратить для завершения уровня. В патенте есть иллюстрация с приставкой, подключенной к телевизору.

Искусственный интеллект интересуется у человека, готов ли он потратить еще 45 минут на прохождение. На второй картинке указывается, подсказки консоль будет давать в зависимости от того, сколько времени геймер еще планирует находиться в игре. Помощь может заключаться в том, что персонаж сменит оружие или изменит стратегию поведения.

Эксперты отмечают, нововведение будет похоже на Alexa от Amazon, Siri от Apple или Cortana от Microsoft. По некоторым данным PlayStation 5 может быть представлена уже в начале или конце следующего месяца.