Мнение: Совсем у сектантов с башкой плохо!

09.05.2020, 18:12, Разное

Добрый день. Я тут искал в интернете одну нужную серию про Гуфи и наткнулся на потрясающий в своей незамутнённости бред:

“Ситуация следующая: ребенок стал нервным, капризным, раздражительным, пугливым. Плохо спит, кричит, вскакивает по ночам. Ранее с подобными проблемами не были знакомы. Долго не могли понять, в чем дело… потом заметили, что он смотрит только Cartoon Net. Другие детские телеканалы его не интересуют. Стали всматриваться в контент телеканала и были шокированы. Творцы этого ДЕТСКОГО канала используют агрессивные приемы нейролингвистического программирования. Проще говоря «зомбирует» детей, ломают их не сформированную психику. Очень специфическая графика, цвета, озвучка, какие-то символы, знаки, странные афоризма, постоянные повторения некоторых слов – создан мощный коммуникационный «кулак», который просто отправляет психику ребенка в нокаут…”

Вот я лично весь офигеваю, когда читаю подобное. И скажите кто-нибудь, они вот что, это всё серьёзно? И ЧТО у этих сектантов с башкой (интересно, а шапочка-то из фольги на ней против зомбирования уже таки не помогает, что ли?), если верят в НЛП и в причастность к этому телевидения? И как они себе это вообще представляют, интересно? По ту сторону экранов сидят колдуны и шаманят или или инопланетяне прилетели с секретным оружием для зомбирования? И почему вообще люди так уж против американских мультиков? Разве они все такие уж плохие, например, тот же Дисней или “Спасатели”? И почему Я вот, например, никаких там символов и знаков не видел, сколько смотрел раньше?

Кстати, на эту тему есть хороший анекдот. Лидер спрашивает у сектантов:

– Я хочу написать письмо, чтобы эту проклятую безбожную вышку убрали от нашей деревни. Вы готовы присоединиться?

– А что писать нужно?

– Ну как же! Вот скажите, у вас разве со здоровьем после её установки хуже не стало?

– Ой, ещё как стало! Голова постоянно от этого излучения болит, дети часто болеют, тра-та-та, бла-бла-бла!

– Вот, а представьте, что будет, когда её ещё и запустят!”