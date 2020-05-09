 

Дети Галкина и Пугачевой в пилотках поздравили фанатов с 9 мая

09.05.2020, 18:09, Разное

Елизавета и Гарри Галкины зачитали стихотворение в честь 75-летия победы в войне между СССР и Германией. Соответствующий видеоролик обнародовал в Сети их отец, Максим Галкин.
Дети знаменитой исполнительницы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина поздравили подписчиков с Днем Победы. Гарри и Елизавета выучили стихотворение и зачитали его перед камерой. В кадре 6-летние близнецы, надев пилотки, читают выразительно литературное произведение «Я хочу, чтобы не было войны», а в конце маршируют вместе со звездной матерью под марш «Прощание славянки». Присоединился к словам детей и глава звездного семейства. Артист поздравил фанатов с торжеством, отметив, что 9 мая все почитают память павших в ушедшей войне.

Дети популярного комика давно понравились российской публике. Максим Галкин нередко публикует на своей странице в социальной сети Instagram ролики, показывая таланты сына и дочери. Не так давно он обнародовал пост с пением Гарри музыкальной композиции на итальянском языке, а сестра мальчика порадовала фолловеров знанием имен мировых художников, удивив при этом собственного отца.



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