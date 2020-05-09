 

В США напомнили о российской «Мертвой руке»

09.05.2020, 18:09, Разное

Журналист из США Калеба Ларсон в своем материале вспомнил «Периметр» («Мертвая рука») – механизм автоматического управления ответным ядерным ударом. По его мнению, Советы создали ее для противодействия Северной Америке.
Калеб Ларсон считает, «Мертвую руку» разработали в СССР для ответа на проводимую политику Рональда Рейгана. Тогда руководство Союза посчитало себя «прижатым к стене», в связи с чем в государстве и возник план возмездия. Потому как точной информации об особенностях «Периметра» нет, рассуждать о нем специалисты могут только с точки зрения предположения. Сотрудники издания Wired сообщали, что система в мирное время «дремлет» до активации представителями власти. Якобы до нанесения удара по противнику компьютер должен был проверить факт бомбардировки территории родного государства, наличие связи с Генеральным штабом, ожидание ответа от властей и только потом принимать решение об ударе.

«Периметр» атакует соперника после анализа данных, полученных от многочисленных датчиков, действующих в пределах страны, определяющими признаки взрывов ядерного характера. В мирное время такая система почти точно устанавливает, где именно на планете происходит подрыв ракеты. Стоит отметить, подобное описание «Мертвой руки» лишь приблизительное и от настоящей системы может существенно отличаться.



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