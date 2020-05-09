Москвичей предупредили об опасном ветре
09.05.2020, 18:08, Новости дня
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщил Гидрометцентр.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – сообщил Гидрометцентр, передает РИА «Новости».
Предупреждение действует с 10.00 до 21.00 мск 10 мая.
На 9 мая синоптики прогнозировали в столице облачность, небольшой дождь и 13-15 градусов тепла.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет