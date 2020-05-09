В Москве прошел авиационный парад в честь 75-летней годовщины Победы

09.05.2020, 18:06, Разное

В Москве состоялся парад авиационной техники в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За пролетом военных самолетов над столицей следили в прямом эфире журналисты «Первого канала».

Скриншот с сайта «Первого канала»

В парадном строю над Москвой пролетели 75 военных самолетов и вертолетов, в мероприятии также приняли участие пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», которые выполнили построение «Кубинский бриллиант» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29. Завершился парад пролетом шести самолетов Су-25, которые окрасили небо над столицей в цвета российского флага.

До начала парада президент Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду, а после поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы. Он отметил, что их память о подвиге победителей неподвластна времени и пообещал обязательно празднично отметить 75-летнюю годовщину после окончания пандемии.

Скриншот с сайта «Первого канала»

Из-за коронавируса Путин отменил главный парад Победы на Красной площади 9 мая. При этом более чем в 40 городах страны сегодня прошли торжественные пролеты авиации, в которых приняли участие порядка 600 самолетов и вертолетов, а в Севастополе сегодня прошел морской парад Победы.

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