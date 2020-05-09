Бессмертный полк: Милла Йовович, Татьяна Навка, Яна Рудковская, Регина Тодоренко и другие звезды рассказали о своих ветеранах

09.05.2020, 18:05, Разное

День победы в Великой Отечественной войне в этом году празднуется уже в 75-й раз. Мы уже писали о тех инициативах, которые организовали российские звезды накануне праздника, а также — о том, как они сегодня отмечают этот день в условиях само-изоляции. К сожалению, из-за введенного в стране карантина и пандемии коронавируса ни традиционного парада на Красной площади, ни шествия “Бессмертного полка” — новой полюбившейся россиянам акции — сегодня провести не удалось. Но это не мешает “полку” продолжить свое шествие на страницах россиян и известных актеров, музыкантов и спортсменов в соцсетях, Там, в формате онлайн, Ксения Алферова, Светлана Устинова, Полина Гагарина, Яна Рудковская и многие другие вспоминают своих дедушек и бабушек: прадедушек и прабабушек: выкладывают фото и делятся семейными историями. В этом году к этой серии воспоминаний присоединилась и Америка: актриса Милла Йовович также почтила память своих родственников.С Днем Великой победы!

Милла Йовович

Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегдня.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)9 Май 2020 в 12:30 PDT

Татьяна Навка

75 лет назад наша страна одержала тяжёлую, героическую Победу в Великой Отечественной Войне! В этот день мы чтим память тех, кто воевал на фронте, пережил блокаду и лагеря, трудился в тылу, пал в битвах, выжил и восстановил страну после войны! Народ и поколение отдавшие всё ради нашего с вами будущего, ради мирного неба над головой, ради своей страны! Люди, которые не только победили, но и смогли поднять страну после военной разрухи и пепелища! Это люди, чей подвиг невозможно переоценить и забыть! Низкий поклон и вечная память нашим героям!!! “Они должны идти победным строем в любые времена”! Наш герой – красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942го, награждён Медалью “За Отвагу”, Медалью “За боевые заслуги”, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 2-й степени, Медалью” За оборону Кавказа” – Навка Пётр Петрович. Мы Помним, мы Гордимся!

Дедушка Татьяны Навки

Наталья Водянова

Это моя бабуничка сегодня. А смотрит она таким влюблённым взглядом на своего сына и моего дядю Славу(но след.фото) который окончил в Питере институт океановедения и, пойдя по стопам отца, 18 (!) раз под парусом пересек Атлантический океан. Бабуничка ребёнком во время войны видела не только голод, но и самое страшное наследие этой войны – Холокост – как в ее городе закапывали в одной яме живьём целые семьи евреев. Я никогда не забуду ее рассказы и рассказываю своим детям, мы должны помнить этот леденящий ужас и ощущать его своей кожей, чтобы это не повторилось.

Бабушка Натальи Водяновой

Равшана Куркова

Родные, любимые лица. Сколько судеб, жизней… и всё ради нас, чтобы мы никогда не узнали, как страшно на этой войне. Спасибо всем нашим бабушкам и дедушкам, низкий им поклон, вечная память.

Бабушка и дедушка Равшаны Курковой

Яна Рудковская

Сегодня очень важный праздник для всех нас ! День памяти о тех кто защищал нашу Родину ! Мой дедушка и прадедушка моих сыновей — Сыров Николай Тимофеевич, который прошёл военный путь от границы Советского Союза (р Прут ) до Москвы и от Москвы до Берлина ! Имел множество ранений , был награждён -” Орденом Красной Звезды”, “Орденом Отечественной войны”, медалью”За оборону Москвы” и многими другими наградами Спасибо Вам за нашу жизнь, за мирное небо! Всех с праздником, с Днём Победы! С Великим праздником для всего российского и советского народа! Никто не забыт, ничто не забыто ! Помним !Благодарны! Гордимся!

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)9 Май 2020 в 4:54 PDT

Ляйсан Утяшева

Со слезами на глазах… в этом году как-то особенно все ощущается… Сегодня час говорила с картатаем (дедом). Говорит, как будто это было вчера… Говорит, что так не должно быть никогда. Спасибо моему прадеду, Кираеву Адилгарею Мухамед-Киреевичу! Спасибо всем ветеранам за наше мирное небо… низкий поклон! Вечная память героям! Помним, любим, гордимся! С Днем Победы!

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)9 Май 2020 в 3:17 PDT

Светлана Устинова

С Днём Победы! Моя бабушка Тамара. Она прошла всю блокаду Ленинграда с двумя маленькими детьми на руках, потеряла там мать. Работала на заводе и уже в конце блокады наступила на ржавый гвоздь. Дорогу жизни только открыли. Она категорически не хотела уезжать, но ей сказали — иначе гангрена и самые страшные последствия. Бабушка оказалась в Екатеринбурге встретила моего деда – Ивана, он потерял ногу защищая, Москву и у него на руках было 3-е детей. Вместе они воспитали 6-х детей. Сила духа и бесконечное жизнелюбие, вот что я помню про бабушку и деда.

Бабушка Светланы Устиновой

Олеся Судзиловская

Печенкин Михаил Иванович – мой дед. От всей нашей семьи поздравляем всех с Днем Великой Победы! Всегда помним и бесконечно благодарим наших родных за отданные жизни!

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Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya)9 Май 2020 в 4:03 PDT

Мария Кожевникова

Наши Герои. Мой Дедушка, Генерал – майор Трофимов Валентин Николаевич в центре с боевым листком! Как же нам тебя не хватает. Мы в долгу перед Вами за мирное небо над головой и за то, что подарили нам дар – родиться свободными!

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)9 Май 2020 в 3:57 PDT

Регина Тодоренко

Гурьев Иосиф Захарович 1920г.р. Призван Ленинским РВК г.Одессы. Краснофлотец, строевой. Пропал без вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г. Мой дорогой прадедушка, спасибо за жизнь! Светлая память всем погибшим за наш мир.

Прадедушка Регины Тодоренко

Ксения Алферова

С вами моя бабушка, Ксения Архиповна Алферова! Этой прекрасной женщине 98 лет! В 17 лет, когда началась война, бабуля, вместе с младшей сестрой Надей , была отправлена на завод, делать огромные артиллерийские гильзы. Работать приходилось много, работать приходилось тяжело, под ногами все время была ледяная вида, масло, металлические стружки. Подошва на башмаках быстро расползалась и ты оказывалась босая. В скором времени ее папа забрал их с этой работы, поскольку у бабушки начали очень сильно болеть ноги, застудила их. Устроил их работать в совхоз. Но девочки считали, что должны воевать и таким образом спасать свою родную землю. Отправили заявку в военкомат и через некоторое время, бабушку отправили учиться на радистку, а Надю на авиационного техника. Вторую половину войны бабушка прослужила радисткой! Спасибо, бабуля, за Победу! ( ноги у бабушки периодически болят и по сию пору)

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Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)8 Май 2020 в 10:42 PDT

Мои любимые на Бессмертном полку 2 года назад! У бабушки в руках фотография моего деда, Ивана Кузьмича Алферова! Пошёл на фронт добровольцем, сразу попал в пехоту. Все мы знаем, что такое пехота, как это страшно! Дед форсировал Днепр, был ранен, чудом остался жив, был отправлен домой в Новосибирск в госпиталь. Награждён медалью за отвагу. После выздоровления закончил офицерское училище и опять отправился на фронт! После капитуляции Германии война дня деда не была закончена. Был отправлен в Японию. Какой же он был красивый, сильный, хулиганистый! Про войну вспоминать не любил и ничего не рассказывал, слишком это были ужасные воспоминания. Как любил меня!) как я им гордилась! Спасибо дед Иван за победу!

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Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)9 Май 2020 в 12:34 PDT

Егор Бероев

А это сегодняшний пост моей мамы: “Это мой папа/Бероев Вадим/, баба Зина/Зинаида Эдуардовна Караффа/ и дед/Борис Бадзиевич Бероев/. Это фотография 1953 года. Деда все называли Борис Борисович или Борбор. В годы ВОВ дед служил начальником санчасти 79 кавалерийского дивизиона генерала И. А. Плиева. Был серьезно ранен. Участвовал в боях с 13 декабря 1941 года. В наградном листе: “Военврач 3 ранга…за время боев с немецкими оккупантами показал самоотверженность и проявил исключительную активность по вывозке раненых с поля боя. В боях за Ново-Гришинское, Ново-Криворожье, Мирную Долину, Софиевку, Елизаветовку и др.проявил отвагу и героизм. В феврале 1942 года в селе Александровка организовал госпиталь, где было сосредоточено 130 раненых бойцов и командиров. Позднее обеспечил их эвакуацию. В отдельных случаях сам проводил операции, спасая жизни бойцов.” Это была первая награда – орден “Красной Звезды”. Позже за боевые подвиги Бероев Б.Б. был награждён орденом Красного Знамени, медалью “За отвагу” и медалью “За боевые заслуги”. Светлая память!!!….

Семья Егора Бероева

Юлия Хлынина

Прадедушка Казаков Иван Григорьевич. Гвардии Старший Лейтенант. Медаль за Боевые заслуги в боях за город Пиллау / Восточная Пруссия/ 1945 год. Спасибо, прадед, за жизнь.

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Публикация от Юля Хлынина / Julia Khlynina (@yulia_hlynina)9 Май 2020 в 4:14 PDT

Елена Летучая



С праздником Великой Победы! Этот праздник у меня всегда со слезами на глазах и гордостью в сердце! Мой дед Филиппов Александр Михайлович в 22 года ушёл служить в ряды Советской Армии и как и многие, подарил нам Великую Победу и свободную от фашизма страну! Мой прадед: Летучий Александр Степанович. 1899 г.р. Младший сержант пом.командира Гвардии на войне с 07.1941 по 23.06.1945 Три ранения, особая лыжная бригада минометчиков. Награжден за оборону Ленинграда и за Боевые заслуги. Помню и горжусь!

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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)9 Май 2020 в 2:47 PDT

Алена Долецкая

Вечная слава и земной поклон. Станислав Долецкий и Кира Даниель-Бек, военные хирурги, 2й Белорусский фронт, 1945 год. И всем вашим, кто был, кто есть, кто дал нам жизнь.

Родители Алены Долецкой

Полина Гагарина

С Днем Победы!!!! С 75-летием окончания Великой Отечественной Войны! Я хочу, чтобы мы помнили об этой Войне всегда, знали ее историю, ее героев и чтобы она никогда не повторилась. Пусть будет мир, будет жизнь, ведь за Жизнь воевали и умирали наши родные. С Праздником!!!!! На фотографиях мой дедушка и прадед!

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Публикация от Polina Gagarina