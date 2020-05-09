 

Будет легче: россиян обрадовали скорым снятием карантина

09.05.2020, 18:00, Разное

Сейчас коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,06. До постепенной отмены карантина осталось недолго: для этого необходимо, чтобы коэффициент снизился до 1.

Снижение динамики заболеваемости Онищенко назвал хорошим знаком. “Мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию”, – сказал бывший главный санитарный врач в беседе с НСН.

Тем не менее парламентарий призвал не питать избыточного оптимизма. Он напомнил, что ситуация с коронавирусом в России очень разная: есть относительно благополучные регионы, а есть Москва, где количество заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек.

Залогом победы над коронавирусом Онищенко назвал дисциплину граждан и соблюдение ими ограничительных мер. Он призвал россиян ответственно отнестись к своему здоровью.

В свою очередь глава отделения микробиологии Института Гамалеи Виктор Зуев отметил, что перчаточно-масочный режим положительно повлияет на эпидемиологическую обстановку. По его мнению, через месяц ситуация с коронавирусом в России кардинально изменится.

За последние сутки в нашей стране выявлено 10 699 заболевших COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 198 тысяч человек, из них половина приходится на Москву.



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