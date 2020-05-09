 

Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой

09.05.2020, 18:00, Разное

Футболист Евгений Алдонин, бывший муж певицы Юлии Началовой трогательно поздравил россиян с праздником Великой Победы. На своей странице в “Инстаграм” звездный спортсмен вместе с другими футболистами прочел известное стихотворение Константина Симонова “Жди меня”, написанное в начале войны. Но настоящим сюрпризом для фанатов стала военная песня в исполнении его общей с Юлией Началовой дочери – 13-летней Веры.

Девочка исполнила песню “Письмо с фронта”. “Верочка спела в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича. Вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, ты большая умничка”, – подписал нежное видео футболист.

Поклонники скончавшейся в прошлом году певицы Юлии Началовой были очень рады возможности услышать голос ее дочери. “Мамин голос”, “Верочка, браво! Ты большая молодец”, “Будто Юля поет”, “Как же у Веры голос похож на мамин”, – удивляются восторженные фанаты.

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Публикация от Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin) 9 Май 2020 в 5:41 PDT

Об успехах Веры в игре на фортепиано было известно давно, а теперь оказалось, что девочка унаследовала от звездной матери еще и нежный, проникновенный голос. Если дочь Началовой захочет связать свою жизнь с пением, ее точно ждет успех!



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