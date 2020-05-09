В США скончался “отец рока” Литл Ричард

09.05.2020, 17:53, Разное

Появилась информация, что в США в 87-летнем возрасте скончался “отец рока” Литл Ричард. Данный музыкант стоял у истоков рок-н-ролла, являясь одним из основателей этого жанра.

Литл Ричард, настоящее имя которого Ричард Пенниман, прославился в 1955 году с выходом композиции Tutti Frutti. После этого музыкант выпустил ещё несколько песен, впоследствии ставших хитами мирового уровня и до сих пор пользующихся популярностью. Многие из этих песен позже исполняли более молодые артисты. В 1957 же году он записал первую пластинку Here’s Little Richard, ставшую для него наиболее коммерчески успешной. Благодаря этому исполнитель считался одним из основателей рок-н-ролла. Он сам себя лично называл архитектором этого стиля. Тем не менее, уже через год композитор покинул сцену, став много времени уделять религии. Вернулся певец только через 4 года, но уже стал гастролировать не только по США, но и часто выступая в Великобритании, где на его концертах несколько раз в качестве “разогревающего” ансамбля появлялась группа The Beatles. В 1977 году Литл Ричард окончательно оставил музыку, посвятив себя христианству и став священником. В частности, музыкант в своё время венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур, а также других знаменитостей.

Последний период жизни “отец рока” провёл в своём доме. Артист в связи с преклонным возрастом часто болел, и западная пресса неоднократно сообщала об ухудшении его здоровья. Также известно, он не мог передвигаться самостоятельно из-за перенесённых операций и переломов. В настоящий момент не сообщается, что именно стало причиной смерти музыканта, внесённого одним из первых в зал славы рок-н-ролла в 1986 году.