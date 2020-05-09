Honor X10 может получить «графеновую» систему охлаждения

09.05.2020, 17:53, Разное

Вскоре состоится официальная презентация нового мобильного аппарата Honor X10. Одной из «фишек» этого смартфона станет «графеновая» система охлаждения.

Китайский бренд Honor X10 20 мая представит публике вероятный бестселлер X10. Согласно имеющимся данным, смартфон выйдет на рынок с новым процессором Kirin 820 и фотокамерой Sony IMX600y. Появится у него еще одна важная особенность – «графеновый» механизм охлаждения, но для компании Huawei это нельзя назвать инновационным решением, потому как такую же систему ее сотрудники использовали в сегменте Mate 20. Внедренная в мобильный аппарат графеновая тонкая пленка позволит улучшить испарительную камеру механизма охлаждения.

Рассуждая о прочих технических моментах Honor X10, можно сказать, что новинка получит выезжающую фронтальную камеру, опцию поддержку быстрой зарядки и аккумулятор объемом 4200 мАч. Продавать смартфон планируют по бюджетной цене, точная стоимость станет известна позже. В магазине покупатели смогут выбрать модель с 4/6/8 Гб оперативной и 64/128/256 Гб своей памяти.