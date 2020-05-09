“Чтобы сделать мир лучше”: Мила Йовович в День Победы напомнила о своих русских корнях

09.05.2020, 17:53, Разное

В день 75-й годовщины Великой Победы популярная актриса Мила Йовович решила поздравить своих подписчиков с этим праздником посредством публикации в своем микроблоге Instagram. В размещенном посте звезда мирового кинематографа пояснила фолловерам о своих русских предках.

Многие поклонники Милы Йовович знают, что, кроме югославских корней, она имеет и родственников из Киева – именно там красавица родилась и провела первые годы своей жизни до отъезда в США. В свежей публикации на странице своего аккаунта артистка пояснила о значении, которое имеет для неё и её семьи праздник Победы в Великой Отечественной войне. Оба дедушки актрисы принимали участие в боевых действиях: дед по отцовской линии воевал в рядах югославских партизан, а дед по материнской был бойцом Красной Армии. Однако особое место в публикации было отведено Татьяне Поповой – бабушке кинозвезды по материнской линии, которая также сражалась с фашистами в годы войны и даже дошла до Берлина. По словам Йовович, родственница всегда являлась для неё примером, который поддерживал в самые непростые минуты жизни. “Нам нужно больше таких людей сейчас”, – эмоционально резюмировала свои откровения актриса.

В посте звезды экрана содержится немало фотоснимков: здесь и архивные кадры Татьяны Поповой, и изображения самой артистки с родными, и ряд фото, демонстрирующих награды и памятные документы героической бабушки. К слову, американка Йовович свои откровения разместила сразу на двух языках – английском и русском. “Хочу поздравить всех с большим праздником, Днем Победы!” – обратилась к фолловерам она.

Подписчики выразили актрисе большую признательность за праздничные поздравления. Отдельных восторгов от поклонников Мила Йовович удосужилась за то, что не забывает о своих русских корнях. “Спасибо за рассказ о своих родных! С праздником вас!” – написала одна из посетительниц аккаунта. Всего за несколько часов публикация набрала более 170 тысяч “лайков”.