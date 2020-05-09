Слуцкий предложил провести ликбез для Белого дома

09.05.2020, 17:48, Новости дня

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома после публикации американской администрации о том, что только США и Британия победили нацизм.

«На Западе продолжается акция «Политическая амнезия» или «Ампутация памяти». 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме стоит провести исторический ликбез», – сообщил Слуцкий в Twitter.

Напомним, администрация Белого дома в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

После этого Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.