Психолог Борис Хигир объяснил, как занятия спортом влияют на походку мужчин

09.05.2020, 17:30, Разное

Профессор, доктор психологических наук Борис Хигир объяснил, как регулярные занятия спортом влияют на походку мужчины. Каждый вид спорта отражается на манере ходьбы.

Сильнее всего изменяется походка у мужчин, предпочитающих заниматься тяжелой атлетикой. Во время ходьбы культуриста можно заметить, как он слегка переваливается со стороны в сторону. Корпус он старается держать прямо, а руки у него немного расставлены, будто он не может их согнуть из-за какого-то невидимого препятствия. Причиной такой манеры походки является активное развитие мышечной массы. Особенности проявляются у боксеров и других спортсменов, занимающихся какими-либо единоборствами.

Для бегунов характерна постоянная спешка, так как им сложно медленно передвигаться. Велосипедисты также отличаются “особенной” походкой – они плавно переставляют ноги, как будто плывут. Пловца при ходьбе выдают не только ноги, но и руки. Любители водного спорта активно размахивают руками, словно пытаются загребать воздух, торс при походке у них чуть разворачивается в сторону. Баскетболисты и прыгуны делают широкие шаги, стараясь тянуться вверх.