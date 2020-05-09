Умер один из основоположников рок-н-ролла Литл Ричард

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09.05.2020, 17:30, Новости дня

Известный американский исполнитель и композитор, автор песни Tutti Frutti – Литл Ричард скончался в субботу, 9 мая, в возрасте 87 лет.

«Основоположник рок-н-ролла Литл Ричард… скончался в субботу», пишет журнал Rolling Stone.

Сын музыканта подтвердил эту информацию, сообщив, что причина смерти не установлена.

Литл Ричард Литл Ричард является исполнителем таких ставших хитами рок-н-ролла песен, как Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul и других.

В 1986 году он наряду с 10 другими музыкантами в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии Grammy за жизненные достижения.



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