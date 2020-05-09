 

Полицейские проверили 10 московских больниц после сообщений о «минированиях»

09.05.2020, 17:30, Новости дня

Анонимные сообщения об угрозах взрывов в 10 московских больницах не подтвердились, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Информация об угрозах взрыва в больницах не подтвердилась», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее неизвестные по телефону сообщили о минировании порядка 10 больниц, в том числе больницы в Коммунарке, где лечатся инфицированные коронавирусом. Эвакуация больных и персонала не проводилась.



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