“Ждешь, ждешь, ждешь”: Владу Топалову открылась “страшная вещь”

09.05.2020, 17:30, Разное

Популярный певец Влад Топалов разместил на своей странице в Instagram оригинальную публикацию, в которой признался в осознании страшной истины ожидания. Пост знаменитости вызвал весьма неоднозначные отзывы подписчиков.

Стоит отметить, что само по себе фото, опубликованное исполнителем в микроблоге, является абсолютно тривиальным: Топалов просто сидит на стуле в одиночестве, откинувшись на его спинку, а вокруг – лишь красивый пейзаж и голубое небо. Однако этот снимок певец сопроводил откровениями – ему открылась “страшная вещь”, и состоит она в том, что “вся жизнь равняется слову «жди»”. По мнению музыканта, иногда стоит сделать паузу, чтобы помолчать и позволить своей внутренней энергии восстановиться для дальнейшего продвижения дальше. Далее аннотация продолжилась весьма пространными перечислениями того, чего обычно ждет человек. Впрочем, в конце певец все же резюмировал главное: “Самое сладкое, что кто-то ждет и тебя”.

Примечательно, интригующая публикация вызвала у фолловеров очень разнообразные ассоциации. Так, часть посетителей страницы исполнителя выразили убеждение, что такие мысли у него вызвала скандальная ситуация с его супругой Региной Тодоренко: якобы звездная пара ждет своего часа, чтобы снова вернуть себе расположение зрителей и продюсеров. Другие подписчики, напротив, увидели в “ожидании” Топалова связь с карантинными мерами из-за коронавируса, и признались, они также очень ждут окончания пандемии. Немалое же количество поклонников просто восхитились силой философских мыслей кумира. “Золотые слова”, – отметила одна из посетительниц аккаунта. Публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.