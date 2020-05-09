В Грузии отметили День победы

09.05.2020, 17:25, Новости дня

В Грузии сегодня отмечают 75-ю годовщину победы над фашизмом. В этом году, из-за введенных в стране ограничений вызванных глобальной пандемией, грузинские ветераны не смогли традиционно собраться в тбилисском парке Ваке, где установлен Мемориал Победы. Тем не менее, политики с утра возложили венки к могиле Неизвестного солдата и поздравили с праздником ветеранов и народ Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении заявила о важности сотрудничества стран в кризисные периоды.

«Именно после Второй мировой войны было заложено основание для совершенно нового формата сотрудничества и солидарности, для мира и процветания в Европе — Евросоюза… В течение всех этих лет страны Европы объединенными усилиями стремятся добиться безопасности и благополучия человека. В свою очередь Грузия, со своими ценностями, истинно европейской культурой и собственными достижениями делает уверенные и необратимые шаги по направлению к европейской семье», — заявила президент Грузии.

При этом премьер страны Георгий Гахария напомнил, что «маленькая по численности грузинская нация» пожертвовала жизни 300 000 солдат во время Второй мировой войны

«Мы должны всегда помнить, чтить их память, а также напоминать тем, кто забывает, какой большой вклад Грузия внесла в эту победу», — заявил 9 мая Гахария.

По официальным данным, в Грузии на данный момент проживают 371 ветеранов Второй мировой войны. По случаю дня победы над фашизмом правительство выделило им одноразовую денежную помощь в размере 600 грузинских лари (около 190 долларов США). Ветераны также получат медали «75 лет победы над фашизмом».

94-летний ветеран Вахтанг Адамашвили

Примечательно, что во Второй мировой войне участвовали более 700 тысяч грузин, 167 из них стали Героями Советского Союза. Согласно статистическим данным, из всех остальных республик СССР Грузия в 1941-1945 годах понесла одни из самых тяжелых людских потерь в процентном отношении к населению.

«Бессмертный полк Грузии»

В последний момент изменили планы члены движения «Бессмертный полк Грузии», которые ранее заявляли, что несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, т.е. запрет на собрание более трёх человек, намерены устроить шествие у Мемориала Победы в тбилисском парке Ваке. Тем не менее, с учетом режима чрезвычайного положения, учредители движения, в итоге, приняли решение ограничиться в этом году акцией в онлайн-режиме.

За последние годы попытки устроить шествия «Бессмертного полка» в Грузии завершались стычками с протестующими против «идеологического оружия Кремля», — так эти акции расценивают прозападные силы в Грузии.

Из грузинских политиков Нино Бурджанадзе, лидер пророссийского оппозиционного «Демократического движения», оказалась единственной, кто поддержал идею акции «Бессмертного полка». Она назвала её неполитической и гуманной.

9 Мая и сепаратистские регионы

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции основные праздничные мероприятия были отменены и в сепаратистских Абхазии и Южной Осетии.

При этом в Абхазии военнослужащие российской военной базы, расположенной в этом регионе, совершили в городах марш на автомобилях под песни периода Второй мировой войны.

Одновременно в Цхинвальском регионе 8 мая открыли восстановленный бюст Героя Советского Союза, этнического грузина Георгия Беруашвили. Как заявляют сепаратисты, памятник Беруашвили пострадал в ходе вооруженного конфликта в начале 1990-х годов.

«Для нас наши герои не делятся по национальности. Народ Южной Осетии по достоинству ценит своих героев, он добывал для нас победу», — заявил сепаратистский лидер Анатолий Бибилов, который присутствовал на открытии бюста.

Примечательно, что звания «Герой Советского Союза» были удостоены восемь военных из Южной Осетии.

Поздравления в связи с 9 мая сепаратистским регионам направил президент РФ Владимир Путин. Де-факто лидеры этих регионов в свою очередь поздравили Путина и россиян с 75-й годовщиной победы над фашизмом. Путин поздравил с 9 Мая и народ Грузии, но не руководство страны, так как между странами нет дипотношений.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.