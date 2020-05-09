В Украину спецрейсами вернулись еще почти 700 украинцев

09.05.2020, 17:18, Новости дня

8 мая в Украину вернулись почти 700 украинцев, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Вчера в Международный аэропорт Борисполь прибыли специальные эвакуационные рейсы из Гамбурга (Германия), Франкфурта (Германия), Амстердама (Нидерланды), Шарджа (Египет) и Лондона (Британия).

“В обязательном порядке защитники границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие”, – отметили в ГПСУ.

Кроме того, за минувшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд более 13 тыс. граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 939 119 человек (+92 тыс. за сутки). Жертвами COVID-19 стали 274 917 человек (+5,3 тыс.), выздоровело 1 322 289 человек (+36,5 тыс.).

В Украине за время эпидемии заболело 14 710 человек, умерло 376.