За сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано восемь случаев COVID-19

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09.05.2020, 17:18, Новости дня

За сутки у восьми представителей Вооруженных сил Украины выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 9 мая проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

“Зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре северного региона (в Харькове. – “ГОРДОН”). Легкое течение заболевания, он получает необходимое лечение. Семь больных (двое военнослужащих и двое сотрудников ВС Украины воинских частей Харьковского гарнизона, трое военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют”, – сказано в сообщении.

В медслужбе уточнили, что в целом в ВСУ COVID-19 болеют 40 человек, 53 человека вылечились и двое умерли.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 07.00 09 травня в Збройних Силах України хворіє 40 осіб на…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Reede, 8. mai 2020

На утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев заболевания COVID-19, умерло 376 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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