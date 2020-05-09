 

В США скончался Литл Ричард, один из родоначальников рок-н-ролла

09.05.2020, 17:18, Новости дня

В США на 88-м году жизни скончался легендарный музыкант, один из родоначальников жанра рок-н-ролл Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман). Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.

Причина смерти Литла Ричарда на данный момент неизвестна.

Пенниман родился 5 декабря 1932 в штате Джорджия. Первой песней, которая принесла ему известность, стала Tutti Frutti – в 1955 году ее выпустил лейбл Specialty Records. В следующие три года Литл Ричард написал Long Tall Sally, Ready Teddy, She’s Got It, The Girl Can’t Help It, Lucille, Jenny, Jenny, Keep A-Knockin’ – все они стали классикой рок-н-ролла.

“Хотя он никогда не попадал в топ-10 после 1958 года, влияние Литла Ричарда было огромным. Его песни стали частью канона рок-н-ролла, которому на протяжении десятилетий следовали все: от Everly Brothers, Kinks и Creedence Clearwater Revival до Элвиса Костелло и Scorpions”, – отмечает Rolling Stone.

ВИДЕОВышедшая в 1955 году Tutti Frutti – первый хит Литла Ричарда и одна из первых песен в жанре рок-н-ролл. Позже эту песню исполнял Элвис Пресли. Видео: MrRaymem / YouTube

ВИДЕОLong Tall Sally Литла Ричарда в исполнении The Beatles. Видео: minnesotaslim2144 / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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