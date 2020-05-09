 

«Молодая Гвардия» показала снимки времен ВОВ на зданиях в российских городах

09.05.2020, 17:16, Новости дня

Участники «Молодой Гвардии» 8 и 9 мая организовали необычную фотовыставку военных лет в российских городах.

При помощи проектора активисты проводят трансляцию фотографий на торцах жилых домов и других зданий. На снимках зафиксированы как сюжеты из военных хроник, так и портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

 

При этом каждый желающий может отправить фотографию своих героев, и она будет показана во время трансляции. Планируются, что к данной акции подключатся около восьми регионов.

«Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет нам проводить полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Однако современные технологии помогают подстраиваться под различные условия жизни. Чтобы люди не забывали, помнили подвиги, славу нашего народа, мы решили устроить такую необычную фотовыставку. Здесь фотографии, отображающие военные хроники, а также портреты участников ВОВ», – рассказали руководители региональных отделений «Молодой Гвардии».

Ранее также сообщалось, что представители организации «Молодая Гвардия Единой России» 8 и 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы организовали в российских регионах народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Израиль празднует Песах в режиме карантина

28.04 / В пригороде Парижа совершен наезд на двух полицейских

04.04 / В Москве из-за коронавируса отменили субботники

25.04 / Летчику Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы в США

10.04 / “Болезнь быстро не отступит”. Шмыгаль считает, что карантин в Украине продлят до начала мая

25.04 / Аслан Бжания де-факто стал главой сепаратистской Абхазии

10.05 / Триполи в воскресенье подвергся бомбардировке

24.04 / Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира с Россией

21.04 / Ученые предупредили о стремительном таянии полюсов

12.04 / Почему сделка ОПЕК+обречена на провал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска