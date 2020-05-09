«Молодая Гвардия» показала снимки времен ВОВ на зданиях в российских городах

09.05.2020, 17:16, Новости дня

Участники «Молодой Гвардии» 8 и 9 мая организовали необычную фотовыставку военных лет в российских городах.

При помощи проектора активисты проводят трансляцию фотографий на торцах жилых домов и других зданий. На снимках зафиксированы как сюжеты из военных хроник, так и портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

При этом каждый желающий может отправить фотографию своих героев, и она будет показана во время трансляции. Планируются, что к данной акции подключатся около восьми регионов.

«Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет нам проводить полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Однако современные технологии помогают подстраиваться под различные условия жизни. Чтобы люди не забывали, помнили подвиги, славу нашего народа, мы решили устроить такую необычную фотовыставку. Здесь фотографии, отображающие военные хроники, а также портреты участников ВОВ», – рассказали руководители региональных отделений «Молодой Гвардии».

Ранее также сообщалось, что представители организации «Молодая Гвардия Единой России» 8 и 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы организовали в российских регионах народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов.