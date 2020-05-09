Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

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09.05.2020, 17:10, Новости дня

Нескольких депутатов Мосгордумы, одного муниципального депутата и журналистов, в общей сложности 12 человек, задержали 9 мая на Пушкинской площади в Москве. Там они принимали участие в акции КПРФ, посвященной Дню Победы.

Как рассказал один из задержанных, муниципальный депутат Сергей Цукасов, участникам акции вменяют нарушение режима самоизоляции. Их доставили в ОМВД "Пресненский".

При этом, по словам народного избранника, у всех задержанных с собой были цифровые пропуска, разрешения на машину и иные документы, разрешающие передвижение по городу. "Мы все соблюдали социальную дистанцию, находились в момент нашей акции более чем в двух метрах друг от друга", — сказал Цукасов.

Однако, несмотря на все пропуска и разрешения, продолжил он, всех задержанных хотят привлечь к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Решение по этому вопросу должен принять суд, куда правоохранители передадут все материалы, пишет ТАСС.

Когда стало известно об инциденте, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников направился в ОМВД "Пресненский". Он побывал в отделе, после чего сообщил о нарушениях условий содержания доставленных туда людей. Так, Мельников отметил неудовлетворительное санитарное состояние части камер, а также отсутствие записей о доставке задержанных.

Позднее появилась информация о том, что некоторых задержанных полицейские отпустили после составления протоколов.



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