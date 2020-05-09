Трубоукладчик “Академик Черский” бросил якорь недалеко от немецкого Мукрана

09.05.2020, 17:10, Новости дня

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" бросило якорь недалеко от порта Мукран в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов. В порту Мукран находится логистический терминал проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Здесь же находится трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО "МРТС". Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл трубокладчик "Академик Черский" возможным достройщиком северного газопровода. Баржа тоже называлась в числе претендентов на участие в завершении проекта. Однако отмечалось, что она не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым для работ в территориальных водах Дании (по законам этой страны, такие суда должны оснащаться системой динамического позиционирования).

В феврале "Академик Черский" покинул порт Находка на Дальнем Востоке и отправился в сторону Балтики, за несколько месяцев обогнув Африку и двигаясь на север Атлантического океана.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%.

Накануне посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что перспективы осуществления проекта " выглядят весьма обнадеживающими". А сам проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности Германии и других европейских государств.

В этом ФРГ не совпало во мнении с США, хотя обычно по многим вопросам международной политики занимает схожую позицию с Америкой. Однако в данном вопросе Германия выступила против экстерриториальных санкций.