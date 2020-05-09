Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России

09.05.2020, 17:10, Новости дня

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства. Так российский парламентарий отреагировал на планы Зеленского установить памятник в Симферополе.

"Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Все это выглядит кощунственно", — подчеркнул Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

Он посоветовал украинским властям думать не о том, как возводить новые памятники, а о том, как сохранить существующие, в частности те, которые наминают о Победе советского народа над фашизмом.

Кроме того, указал Шеремет, Киеву следовало бы раз и навсегда оставить претензии на Крым и начать выстраивать добрососедские отношения с Россией. А когда отношения будут налажены, можно установить памятник в честь этого на крымском участке российско-украинской границы, добавил депутат.

Ранее президент Украины сообщил о запуске проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола. Причем один из них, по замыслу Зеленского, колокол Мира, должен располагаться в Донецке, а второй, колокол Единства, — в Симферополе.