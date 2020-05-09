Huawei оснастит новые ноутбуки мощным чипом AMD Ryzen 7 4800H

09.05.2020, 17:09, Разное

Новый ноутбук Huawei получит процессор AMD Ryzen 7 4800H. Оперативная память у такого гаджета составит 16 Гб.

В настоящее время китайская компания Huawei может предложить своим потребителям ноутбуки, которые функционируют на процессорах бренда AMD, а определенные модификации довольно бюджетные, и по техническим параметрам они являются одними из самых представительных в собственном классе.

Не так давно на рынке появились мобильные чипсеты Ryzen 4000, поэтому не исключается, что китайский производитель станет их применять в своих технологических продуктах. На текущий момент появились сведения об одном из ноутбуков. Некий инсайдер рассказал, что фирма из КНР намерена якобы выпустить устройство с APU Ryzen 7 4800H, 16 Гб оперативной памяти и SSD SN720 емкостью 512 Гб. У этой разработки графического дискретного ядра не будет. Данный процессор имеет восемь ядер с частотами 2,9-4,2 ГГц, поддерживает GPU Vega 7 и SMT. Производительность чипа очень высокая, поэтому ноутбук будет быстрым.

Ранее сообщалось о скорых продажах на европейском рынке смартфона Huawei P Smart 2020 с сервисом Google. Технические возможности девайса – процессор Kirin 710F, 6,21-дюймовый экран, 4 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти, NFC и другие. Стоимость продукта составляет почти 200 евро.