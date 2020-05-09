 

Поступило сообщение о минировании “коронавирусной” больницы в Коммунарке

09.05.2020, 17:09, Разное

Представители экстренных служб рассказали об анонимном уведомлении о минировании коронавирусной больницы в Коммунарке. В настоящий момент по факту заявления проводится проверка.
Стало известно о том, что на территории Городской клинической больнице в Коммунарке, где располагается большая часть пациентов с COVID-19, может быть установлено взрывное устройство. Об этом стало известно благодаря письму, присланному на электронную почту медицинского учреждения. В настоящий момент специалисты правоохранительных органов проверяют здание, разыскивая следы опасного предмета. При этом известно, на данном этапе работы персонал и медицинские работники не эвакуированы.

Также известно, аналогичные сообщения 9 мая уже поступали в органы внутренних дел. Неизвестный проинформировал, что на борту двух самолётов, вылетевших из аэропорта Домодедово, находятся бомбы, передает “Рамблер”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Мнение: Большинство в России уже переболело (с)

27.04 / Процессор «Байкал-М» превзошел по функционалу чипы Intel

07.04 / Два младенца заразились коронавирусом в Подмосковье

30.03 / Звезда реалити-шоу “Дом-2” Анастасия Ковалёва испугала жителей Челябинска, вернувшись из Италии

11.05 / Мнение: Ошибка на учениях

25.04 / Мнение: Кто победил в Великой Отечественной войне?

30.03 / Метеориты рассказали о появлении на Марсе воды

08.04 / Мнение: Просьба и позиция в поле

09.04 / Врачи нашли новый заметный симптом коронавируса

02.04 / ЦОДД просит российских водителей дезинфицировать личные автомобили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска