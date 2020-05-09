Поступило сообщение о минировании “коронавирусной” больницы в Коммунарке

09.05.2020, 17:09, Разное

Представители экстренных служб рассказали об анонимном уведомлении о минировании коронавирусной больницы в Коммунарке. В настоящий момент по факту заявления проводится проверка.

Стало известно о том, что на территории Городской клинической больнице в Коммунарке, где располагается большая часть пациентов с COVID-19, может быть установлено взрывное устройство. Об этом стало известно благодаря письму, присланному на электронную почту медицинского учреждения. В настоящий момент специалисты правоохранительных органов проверяют здание, разыскивая следы опасного предмета. При этом известно, на данном этапе работы персонал и медицинские работники не эвакуированы.

Также известно, аналогичные сообщения 9 мая уже поступали в органы внутренних дел. Неизвестный проинформировал, что на борту двух самолётов, вылетевших из аэропорта Домодедово, находятся бомбы, передает “Рамблер”.