Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

09.05.2020, 17:08, Новости дня

Участник украинской экспедиции в Антарктиде Василий Омелянович погиб в возрасте 35 лет. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, сообщил Национальный антарктический научный центр.

«Вчера, 8 мая 2020 года, на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия», – сообщил центр в Facebook.

Омелянович был участником пяти украинских антарктических экспедиций. Предварительно известно, что он «покончил с собой из-за личных проблем».

«Мы все знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была пятая его экспедиция на станцию академика Вернадского. … К сожалению, все мы живые люди, и никто не знает, что для кого станет последней каплей или «трубочкой, сломавшей спину». Вопрос доставки тела в Украину будет решен», – сообщил руководитель Центра Евгений Дикий.

Он добавил, что обязанности повара на станции в настоящее время по очереди выполянют все остальные участники экспедиции.