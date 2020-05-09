Sony представила функциональные беспроводные наушники WS-SP800N

09.05.2020, 16:53, Разное

Sony вывела на рынок новые беспроводные наушники WS-SP800N, получившие ряд особенностей. Функциональные устройства имеют преимущества перед продукцией конкурентов, но их цена составляет 200 долларов США.

Основным преимуществом гарнитуры является защита класса IP55. Такой уровень позволяет использовать изделие в условиях запылённости, а также во время дождя. При этом погружать динамики в воду нельзя. Не менее важным для беспроводного девайса является его автономность. Заряда хватает на 13 часов, а кейс увеличивает этот период вдвое. Кроме того, разработчиками предусмотрена функция быстрой зарядки, позволяющая за 10 минут продлить прослушивание музыки на целый час. Минусом может стать отсутствие беспроводной зарядки.

Также в устройстве реализована функция активного шумоподавления Adaptive Sound Control. После её активации снижается на 4 часа срок службы аккумулятора, но пользователь более комфортно и безопасно слушает музыку. Система сама анализирует уровень посторонних шумов и определяет их происхождения. Если речь идёт об утренней пробежке в городской черте, то пользователь Sony WS-SP800N будет слышать окружение, а при поездке в метро все звуки будут полностью блокироваться.

Вес одного динамика составляет 9,5 грамм. Связь с гаджетом осуществляется при помощи Bluetooth 5.0. Желающие приобрести новинку от японской компании, должны заплатить 200 долларов США. Всего для гарнитуры предусмотрено 4 цвета – белый, чёрный, оранжевый и синий.