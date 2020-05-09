Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрасывать мусор во избежание заражения коронавирусом

09.05.2020, 16:53, Разное

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, рассказав, как правильно выбрасывать мусор. Представители ведомства заявили, если соблюдать меры предосторожности, опасность заражения COVID-19 сводится к минимуму.

В настоящий момент в РФ действует режим самоизоляции. Находясь на карантине, многие граждане вынуждены оставаться дома и покидать свои жилища только по особой необходимости. Тем не менее, немало людей испытывают страх и стараются вообще не выходить на улицу. Их пугает даже необходимость выносить мусор. Некоторые боятся, что в этот момент высок риск заражения COVID-19.

Роспотребнадзор опровергает эти страхи, констатируя, при выносе бытового мусора шансы заразиться минимальны, а при соблюдении гигиенических норм, они и вовсе исчезают. Главным условием является чистота. Нужно не прикасаться к контейнерам, а вернувшись домой, тщательно вымыть руки с мылом и другими дезинфицирующими средствами.

Также специалисты рассказали, как нужно упаковывать бытовые отходы. Их следует складывать в два полиэтиленовых плотных мешка, а при утилизации в общий контейнер завязывать, чтобы содержимое оставалось внутри.