Ольга Павловец после смерти сына и развода смогла снова родить ребёнка и стать счастливой

09.05.2020, 16:53, Разное

9 мая Ольга Павловец отметила своё 39-летие. В настоящий момент звезда начала жизнь с чистого листа: она смогла родить ребёнка, став счастливой после смерти сына и развода.

Ольга Павловец благодаря родителям стала развивать своё актёрский талант ещё с детства. Заметив её способности, те отдали дочь сразу после школы в РГИСИ. Уже на первом курсе будущая звезда попала на театральную труппу, где играла роли в спектаклях “Мандрагора” и “Любовь без границ”, а после окончания обучения началась её карьера в кино. Впервые зрители увидели актрису в телевизионном сериале “Улицы разбитых фонарей”. Режиссёрам понравилась начинающая артистка, и они стали брать её в разные картины и, что не менее важно, предлагать разноплановые роли.

Личная жизнь Павловец также начала складываться, но счастье было недолгим. Сначала звезда встречалась на съёмочной площадке с Александром Домогаровым, но роман завершился сразу после окончания работы над лентой “Стилет-2”, а затем судьба свела её с Дмитрием Щербиным. Они поженились, и у них родился сын, но вовремя совместной жизни знаменитость начала замечать, что её не устраивает характер мужа и пагубное пристрастие к алкоголю. Пара решила пошить раздельно, и в тот же период умер их сын. 4-летний мальчик упал случайно упал, находясь под опекой родителей актрисы, и ушиб стал смертельным. После этого супруги уже не смогли поддерживать отношения.

Несмотря на эти испытания судьбы, сейчас Ольга Павловец счастлива. После смерти ребёнка она родила ещё одного мальчика. Отцом ее сына стал Иван Шибанов, поддержавший звезду в трудную минуту. В итоге они расстались в 2017 году, а спустя некоторое время актриса родила ещё одного наследника, скрыв от общественности имя его отца. Сейчас она заявляет, что для счастья штамп в паспорте ничего не значит.