Zoom среди “Друзей”: Иван Ургант, Ингеборга Дапкунайте и другие звезды отметили пятилетие благотворительного фонда

09.05.2020, 16:50, Разное

7 мая в московских домах при поддержке ювелирно-часовой компании Mercury прошло первое благотворительное мероприятие в режиме онлайн. А уже на следующий день этот формат Zoom-вечеринки (то есть проведенном на одноименной цифровой платформе) опробовали и организаторы фонда “Друзья”: при поддержке “А-клуба” они провели свой традиционный — и пятый по счету — ужин в уютных интерьерах межнационального виртуального дома на 60 квартир. По завету хозяев, гости самостоятельно сервировали авторские блюда WRF от Владимира Мухина, мешали коктейли и общались под руководством ведущей вечера Софико Шеварнадзе. Участие же в этом званом Zoom-ужине приняли Ингеборга Дапкунайте, Иван Ургант, Ксения Соловьева, Виктория Шелягова, Михаил Зыгарь и многие другие.

Ингеборга Дапкунайте

Виктория Шелягова Софико Шеварндазе Иван Ургант

Форма одежды была домашне-парадная, заключенная в рамки прихотливого дресс-кода Home chic. Но куда важнее соответствующего лука было горячее участие в происходящем, а также само застолье. В меню ужина значились такие позиции, как тартар из лангустинов с черной икрой, салат с камчатским крабом и авокадо, окрошка с белыми груздями, морские гребешки со сморчками и цветной капустой в кокосовом молоке и, конечно же, праздничный торт: фирменный сметанник от Владимира Мухина с куркумой и горящими свечами.

Юрате Гураускайте Борис и Ирина Зарьковы Оксана Бондаренко Ксения Соловьева

Финал вечера ознаменовался не вереницей такси — поскольку одним из плюсов карантина является отсутствие необходимой транспортировки домой после мероприятия — а танцами и хорошей музыкой. Специальные гости Миранда Мирианашвили и Евгений Чаркин спели несколько баллад для присутствующих — кто-то даже пустился в пляс или же просто начал подпевать пол аккомпанемент гитары Миранды.

Евгения Милова и Григорий Туманов Марк Гарбер Елена Фейгин и Ян Яновский Михаил Кучмент и Милана Королева