Небольшим магазинам одежды и обуви решили разрешить открытие на первом этапе снятия ограничений

09.05.2020, 16:48, Новости дня

Небольшие магазины одежды и обуви, в которых посетители смогут соблюдать социальную дистанцию, откроются уже на первом этапе снятия ограничений, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», – сообщила Руженцова в интервью сайту стопкоронавирус.рф в ответ на вопрос об открытии предприятий и магазинов после снятия ограничений.

Также смогут открыться салоны красоты, ателье, предприятия по бытовым услугам и непродовольственные магазины.

В ходе второго этапа работу разрешат детским садам, школы и вузы откроют на третьем этапе, уточнила представитель ведомства. Также на третьем этапе откроются музеи, театры, бассейны.

На первом этапе родители смогут устраивать прогулки с детьми при условии соблюдения максимальной дистанции от других детей и взрослых.

В субботу Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для снятия ограничений из-за COVID-19.