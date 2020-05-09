Литвинова стала свидетелем недоступного дня многих воздушного парада

09.05.2020, 16:42, Разное

В 2020 году из-за пандемии коронавиурса было решено перенести празднование Дня Победы. На Красной площади впервые за 75 лет не состоялся традиционный Парад. В небо лишь вылетела авиационная техника, которую, кстати, далеко не все жители столицы смогли увидеть, потому что необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Несмотря на карантин, Ольга Бузова сняла номер в отеле, откуда видно Храм Василия Блаженного. Телеведущая смогла посмотреть авиационную часть Парада с одного из лучших ракурсов. А вот Ренате Литвиновой не пришлось никуда выезжать, она посмотрела на военные самолеты из окна своей квартиры. Актриса сняла на видео, как “Стрижи” и “Русские витязи” распылили в небе триколор. Кадры Рената опубликовала в инстаграм-аккаунте. “С Днем Победы!”, – написала она.

Напомним, в 10 часов утра 9 мая Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, после чего обратился к жителям страны с торжественной речью. Россияне смогли посмотреть выступление президента по телевизору и в интернете.