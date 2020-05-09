Не Прилучный: Муцениеце отметила памятную дату с любимым человеком

09.05.2020, 16:42, Разное

День Победы всем хочется отметить в компании близких людей. В сложившейся ситуации, когда люди вынуждены находиться дома из-за пандемии коронавируса в России, есть замечательная возможность провести время с семьей.

Так и поступила российская актриса Агата Муцениеце. Стоит отметить, что это первый раз за долгое время, когда звезда отмечает 9 мая не с Павлом Прилучным. На данный момент артисты переживают бракоразводный процесс.

Муцениеце обнародовала в своем “Инстаграм” серию видео, на которых она предстала в компании мамы и своих детей. Знаменитость призналась, что нынешний День Победы выдался для нее странным. При этом актриса поздравила россиян с праздником и пожелала всем мирного неба над головой.

Стоит отметить, что родственница Муцениеце была участницей войны. Агата поведела подписчикам, что посылает воздушные поцелуи в небо бабушке Маше.

Напомним, последнее время имя Агаты Муцениеце мелькало в заголовках СМИ из-за громкого семейного скандала. Актриса заявила, что ее супруг Павел Прилучный страдает от алкоголизма, систематически ее избивает и устраивает дебош.