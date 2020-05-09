 

В США выставили на продажу 58-летний Maserati с пробегом 15 000 км

09.05.2020, 16:30, Разное

В Денвере продают выпущенный в 1962 году Maserati 3500 GTi, пробег которого составляет всего лишь 15 тысяч километров. Стоимость модели – 150 000 долларов США.
Прежде машина была окрашена в серебристый цвет, но когда сменился ее владелец, он принял решение изменить его, перекрасив в черный. В связи с бережным хранением в гараже, Maserati 3500 GTi сумел сохранить довольно свежую внешность. В настоящее время кузов транспортного средства, кроме незначительных вмятин и определенных сколов краски, пребывает в хорошем виде без каких-либо признаков коррозии.

Салон автомобиля не изменился за исключением передних сидений: их новый владелец перешил черным кожаным материалом. Весь комплекс приборной панели функционируют без всевозможных нареканий. В багажнике находится новая заводская запаска, хорошим бонусом к Maserati 3500 GTi идет редкий фабричный ключ компании. «Сердцем» автомобиля является шестицилиндровый агрегат, который способен генерировать 220 лошадиных сил. Одометр демонстрирует только 15 700 километров.

Любой желающий может приобрести транспортное средство, отдав за него не менее 150 000 долларов, но конечная сумма может превышать 400 000 долларов США. Продавец говорит, что его товар нуждается в реставрации.

Компания Maserati работает с 1914 года и основана в Болонье, нынешняя штаб-квартира находится в Модене. Она выпускает кроссоверы, спортивные седаны, купе, кабриолеты и модели бизнес-класса. Последние четыре года фирма производит внедорожники под брендом Levanta.



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