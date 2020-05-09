 

“Голая и молодая”: Столичный фотограф опубликовал обнаженное фото Ксении Собчак

09.05.2020, 16:30, Разное

Известный московский фотограф Александр Гусов разместил на своей странице фото, на котором изображена абсолютно обнаженная ведущая Ксения Собчак. Публикация вызвала массу восхищенных отзывов от подписчиков творца.
Автор фото, опубликованного в микроблоге, сопроводил снимок сопутствующей записью, которая сразу дает понять подписчикам, что материал архивный – он датирован 2009 годом. На изображении, снятом в черно-белых оттенках, Ксения Собчак изображена абсолютно обнаженной, позирующей на белом стуле. В кадре знаменитость стоит на сиденье на цыпочках, упершись коленями о спинку мебельного аксессуара. Левой рукой она прикрывает свой бюст, а правой сжимает кусок неизвестной ткани, похожей на смятую простыню. Длинные распущенные волосы и сладкая улыбка молодой красотки придает неповторимый шарм фотопроизведению. “Beautiful Ksenia Sobchak”, – такая надпись красуется возле кадра.

Стоит отметить, что опубликованный фотоснимок вызвал у подписчиков восхищение и удивление одновременно – многие из них просто не ожидали увидеть строгую светскую львицу в таком неожиданном романтическом ракурсе. Фолловеры рассыпались в комплиментах красоте молодой телеведущей, не забыв заодно отметить похвалами талант фотохудожника. “Красота в глазах смотрящего! Ваш взгляд на мир вдохновляет!” – резюмировала одна из подписчиц.



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