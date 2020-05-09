В РФ стартовали испытания С-500

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09.05.2020, 16:30, Новости дня

В РФ начались испытания системы ПВО С-500 «Прометей», сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Все элементы системы изготовлены, они проходят испытания, сообщил Борисов в интервью «Интерфаксу».

«Показ элементов новой системы на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не планируется», – сказал вице-премьер.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал ранее, что госконтракт на закупку С-500 планируется заключить в 2021 году, поставка запланирована на 2025 год.

В апреле 2019 года стало известно о завершении финальных испытаний зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». В конце июня того же года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил о начале производства С-500.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500.



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