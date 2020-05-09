 

Moto G7 и G7 Power получают обновления до Android 10

09.05.2020, 16:30, Разное

Разработчики компании Motorola запустили программу преобразования смартфонов Moto G7 и G7 Power до операционной системы Android 10. Первыми обновить гаджеты смогут жители Бразилии, для которых данная функция стала доступна с 7 мая.
Все устройства в южноафриканской стране получат Android 10 7 июня. Отметим, что несколько человек на форуме Reddit утверждают, что их Moto G7 Power в Великобритании и G7 Supra в США уже получили новую операционную систему.

По сравнению с G7 Power или G7 Supra, стандартный Moto G7 имеет более сдержанный дизайн, дисплей с более высоким разрешением, больше памяти и места для хранения, две камеры, расположенные сзади, вместо одной, но и значительно меньшая батарея. С другой стороны, G7 и G7 Power используют процессор Snapdragon 632, так что есть большая вероятность, что обновления Android 10 будут доставлены одновременно по всему миру в ближайшие недели.

Отметим, что Moto G7 Plus получил обновление до Android 10 еще в начале текущего года.



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