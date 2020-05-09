 

Корреспондент – Саакашвили считает, что Украину нужно вытаскивать из болота

09.05.2020, 16:24, Новости дня

Михаил Саакашвили, которого Владимир Зеленский накануне назначил председателем исполнительного комитета реформ, заявил, что «Украину надо вытаскивать из болота». Как передаёт «Корреспондент», на своей странице в Facebook политик написал, что этого сможет добиться только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет.


Reuters

Новоназначенный председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что «Украину надо вытаскивать из болота». Как пишет «Корреспондент», об этом политик заявил на своей странице в Facebook. 

«Это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет», — написал политик в соцсетях. 

Саакашвили рассказал, что имел «длительную и интересную встречу с президентом Зеленским».

«Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус кво, а статус кво — это болото», — заявил Саакашвили. 

Как напоминает издание, накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.



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