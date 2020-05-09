Haaretz – дипломатической победе Москвы в Сирии мешают Иран и Асад

09.05.2020, 16:24, Новости дня

Чтобы «военные инвестиции» РФ в Сирии принесли дивиденды, Москва активно вытесняет из страны Иран и союзные ему силы, стремясь полностью взять под свой контроль процесс восстановления страны, пишет Haaretz. Между тем, давит РФ и на лидера страны Башара Асада: как полагает обозреватель израильского издания, в Москве убеждены, что обеспечить необходимые для восстановления инвестиции получится лишь в том случае, если Асад сделает уступки в отношении оппозиции — или же просто уйдёт.



Reuters

Опубликованное на этой неделе «скандальное» видеообращение сирийского миллиардера и двоюродного брата президента страны Башара Асада Рами Махлуфа, в котором предприниматель возмущался арестами сотрудников своих компаний агентами тех самых спецслужб, которые он ранее спонсировал, пролило свет на борьбу за власть, которая разворачивается сейчас внутри Сирии между Россией, Ираном и сирийским режимом, пишет Haaretz.



Как отмечает обозреватель газеты, Рами Махлуф — не только родственник Асада, но также один из ключевых спонсоров его режима: миллиардер не только владеет крупнейшим в стране оператором сотовой связи Syriatel, но и, по некоторым данным, контролирует до 60% всей сирийской экономики, а основанный им в 1999 году благотворительный фонд «Аль-Бустан», который на начальных этапах гражданской войны в стране получал гранты от международных организаций и даже институтов ООН, параллельно с благотворительной деятельностью также финансировал частное ополчение «Силы тигра», которое вместе с сирийской армией сражалось против повстанцев. Махлуфу, который является союзником Ирана, удавалось вести дела в Сирии весьма «ровно» — но всё изменилось после прихода в страну РФ в 2015 году.



На тот момент стратегия Москвы опиралась всего на один «чёткий и простой» принцип: необходимо сохранить власть Асада, уничтожить повстанцев и расширять территории, подвластные Дамаску, дабы в итоге «создать государство, для которого РФ станет покровителем — или, как минимум, влиятельной силой», говорится в материале Haaretz. Как пишет журналист издания, РФ рассчитывала достичь этих целей за несколько недель или месяцев, однако «реальность оказалась значительно хитроумнее»: в сирийском конфликте уже выступал активным игроком Иран, значительную часть северо-восточных территорий страны контролировало ИГ*, а другие районы практически автономно управлялись десятками если не сотнями ополчений, выступавших как на стороне режима, так и против него. Дополнительно осложняло ситуацию то обстоятельство, что верные Дамаску группировки более чем в два раза превышали по численности войска регулярной армии — и это если не учитывать иранские ополчения.



Чтобы «военные инвестиции» в таких условиях не оказались тщётными, Москве пришлось пересмотреть свою стратегию, констатирует обозреватель Haaretz. РФ запустила процесс слияния различных ополчений в более крупные объединения с их последующей интеграцией в армию режима — так, упомянутые «Силы тигра», состоявшие изначально из 24 подразделений, носивших имена своих командиров, были реструктурированы и включены Асадом при поддержке россиян в состав армии, благодаря чему над ними потерял контроль Рами Махлуф. К лету 2019 года «Силы тигра» были переименованы в «25-ю дивизию специального назначения», бойцы которой прошли отбор и подготовку под российским руководством; таким образом РФ смогла не только укрепить силы Асадаа, но и лишила возможности влиять на теперь уже бывшее ополчение через Махлуфа Иран, который стремился создать в Сирии собственные силы, независимые от сирийской армии. Кроме того, РФ сумела заставить Асада провести другие изменения в вооружённых силах — в частности, сменить состав высшего командования, а также взять на вооружение разработанную российским минобороны тактику. Конечной целью Москвы было создание «мощной, умелой и аполитичной армии, которая подчинялась бы Асаду, но направлялась бы Россией», пишет автор.



В рамках своей операции в Сирии РФ также стала искать способы обеспечить себе доход и взять под контроль экономику, продолжает журналист. В 2018 году Ирану удалось подписать с сирийскими властями ряд соглашений, предоставивших Тегерану эксклюзивные права на заключение контрактов после завершения войны — однако права на добычу нефти и строительство инфраструктуры всё же достались именно России. «Москва до сих стремится к тому, чтобы исключить Иран из проекта послевоенного восстановления Сирии, дабы создать себе имидж образца для подражания и воспользоваться этим в других странах вроде Ирака, Ливии и Йемена, — рассуждает обозреватель Haaretz. — Успех в Сирии превратился для РФ в важнейшую стратегическую цель, создав альтернативу американскому влиянию на Ближнем Востоке». Между тем, в одиночку обеспечить для восстановления колоссальное финансирование, оценивающееся в сотни миллиардов долларов, РФ не в силах — и мешает ей прежде всего присутствие Ирана и союзных ему сил, которые в связи с действующими в их отношении санкциями создают барьер для иностранных инвестиций со стороны Европы и США.



Россия нуждается в том, чтобы «ускорить уход Ирана с этой арены» — и потому она не мешает Израилю наносить удары по иранским базам и не отвечает на жёсткие заявления израильских властей, обещающих полностью вытеснить силы Тегерана с сирийской территории, полагает автор. Сверх того, Москва не стала включать Иран в подписанные с Турцией соглашения о прекращении огня в Идлибе и не даёт иранцамм участвовать в деятельности своей военной полиции, отмечает он.



Для продвижения своего «дипломатического плана» Россия также оказывает давление на Асада, требуя от него обеспечить часть затрат, пишет журналист. В частности Москва предложила сирийскому лидеру «заставить» Рами Махлуфа выплатить на эти цели $3 млрд, а когда тот отказался, заявив, что таких денег у него нет, российские чиновники показали Асаду снятые сыновьями предпринимателя в Дубае видео, на которых они демонстрируют свои дорогие автомобили и фешенебельные дома. Для Асада этот конфликт стал поводом «свести счёты с кузеном, обогатившимся благодаря семейным связям» — а миллиардер, по некоторым данным, параллельно также поссорился и с женой сирийского президента Асмой, которая возглавляет комитет по борьбе с отмыванием денег; в конечном счёте, Махлуфа обвинили в уклонении от уплаты налогов, большая часть его активов была конфискована, многих его сотрудников арестовали, а сам предприниматель, как теперь ясно, смог сбежать из страны, воссоединившись с сыновьями.



Незадолго до предъявления Махлуфу обвинений российские СМИ стали публиковать критические статьи, в которых Асада обвиняли в том, что он возглавляет «коррумпированный режим», не способен управлять страной и даже тащит Россию к «афганскому сценарию», говорится в материале Haaretz. В связи с этим появились предположения о том, что Москва собирается «избавиться от Асада, дабы создать новую власть, которая реализует российский проект конституции и будет опираться на технократов, представляющих все политические силы и национальности страны»; с точки зрения России, именно такая власть сможет обеспечить финансирование для восстановления Сирии «под чутким российским руководством». Впрочем, такие цели уже могут оказаться недостижимыми — ведь, как РФ и сама прекрасно понимает, сформировать коалицию из ополчений, движений и лагерей, которые «жаждут выцарапать друг другу глаза», очень трудно. РФ также предстоит решить проблему Идлиба, чтобы полностью вернуть режиму контроль над Сирией, а ещё — «провернуть сложнейший фокус, найдя на замену Асаду сильного и пользующегося широкой поддержкой лидера», перечисляет автор. Не исключено, впрочем, что Москва просто пытается надавить на сирийского президента и заставить его пойти на уступки перед оппозицией: подобное будет крайне важным для достижения Россией дипломатической победы, отмечает журналист.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.