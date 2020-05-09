Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

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09.05.2020, 16:16, Новости дня

В Белом доме в годовщину победы во Второй Мировой войне назвали победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув о роли Советского Союза.

Администрация Белого дома в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

При этом Советский Союз в публикации Белого дома не упоминается.

На такое заявление уже начали реагировать пользователи Сети. Так, артист Тимати предложил напомнить Белому дому, кто одержал победу в войне.

«Типа все сделали вид что этого не видели, но мы то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях. Всех с праздником», – написал Тимати в Instagram.

Пользователи Сети поддержали этот призыв, оставив под постом Белого дома множество комментариев о роли Советского Союза во Второй Мировой войне.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что жертвы, которые понес народ Советского Союза во имя достижения победы во Второй мировой войне, никогда не должны быть забыты.

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что за начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия. 



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