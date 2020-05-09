В Москве с подозрением на COVID-19 госпитализирован сатирик Анатолий Трушкин

09.05.2020, 16:09, Разное

В Москве в одну из клиник доставлен сатирик Анатолий Трушкин. Юморист попал в больницу с подозрением на COVID-19 и уже сдал тест.

По имеющимся данным, Анатолий Трушкин почувствовал недомогание несколько дней назад, но не сразу придал этому значение, занимаясь самолечением. Лишь спустя некоторое время он начал беспокоиться о собственном самочувствии и поспешил обратиться к врачу. В настоящий момент у звезды – повышенная температура и сухой кашель. Оба этих симптома соответствуют коронавирусу. Сейчас артист пребывает в сознании в клинике в Москве и не подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Действительно ли сатирик заразился COVID-19, станет известно лишь через несколько дней, когда появятся результаты тестов. Родные 78-летнего пациента отмечают, установить, от кого тот, предположительно, заразился коронавирусом нельзя, поскольку он соблюдал режим самоизоляции и покидал квартиру только для похода в ближайший магазин. При этом известно, его супруга не жалуется на здоровье.

Анатолий Трушкин является не первой звездой отечественной эстрады, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус. Ранее данным заболеванием уже переболел Лев Лещенко и Надежда Бабкина. Кроме того, в числе заразившихся оказались Мария Ивакова и Петр Красилов.