Названы опции, которые больше всего ждут в iPhone 12

09.05.2020, 16:09, Разное

В нынешнем году американская компания Apple намерена презентовать новый смартфон iPhone 12. Он может получить ряд функций, в частности, сканер отпечатков пальцев в боковой клавише. Поклонники хотели бы видеть еще ряд функций в новинке.

Гаджет iPhone 12 появится с «челкой» в верхней части дисплея, которая не понравилась некоторым фанатам «яблочных» изделий. По словам потребителей, разработчики могли бы внедрить датчики Face ID так, чтобы они не занимали много места на экране.

Другой фактор касается сканера отпечатков пальцев. Пользователи надеются, этот полезный инструмент будет вмонтирован в экран или в заднюю панель смартфона. Не исключено, что опция заработает в боковой клавише, чем может похвастаться линейка Sony Xperia, а это очень удобно.

Apple расширила стартовый объем ноутбуков и планшетов собственного производства. iPhone 11-й серии и SE обладают емкостью в 64 Гб, но для особенно активных юзеров этого недостаточно, поэтому они надеются, на расширение данного показателя до 128 Гб.

Следующий момент касается внешнего вида iPhone 12. Начиная с шестой модификации, гаджеты выходили на рынок с изогнутыми краями, но как гласят последние утечки, 12-я версия станет выглядеть, как iPhone 5 в форме «кирпича» с закругленными краями.