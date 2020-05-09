 

В Сети опубликовали снимок молодой полуобнаженной Собчак

09.05.2020, 16:08, Новости дня

Фотограф Александр Гусов опубликовал откровенную фотографию телеведущей Ксении Собчак 11-летней давности.

Гусов в своем Instagram опубликовал черно-белый снимок 2009 года, на котором запечатлена обнаженная Собчак. Девушка на фотографии сидит на корточках, на стуле.

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Публикация от Sasha Gusov (@sashagusov) 8 Май 2020 в 8:22 PDT

«Прекрасная Ксения Собчак. Москва. 2009 год», – подписал Гусов публикацию.

В феврале Собчак показала своему трехлетнему сыну Платону фотографию, на которой она запечатлена в полуобнаженном вине с певицей Глюкозой (Натальей Чистяковой-Ионовой) и дизайнером Яной Расковаловой.



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