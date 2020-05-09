 

Трамп заявил, что США и Великобритани победили нацизм. В РФ заявление назвали “дезинформаионной кампанией”

09.05.2020, 16:06, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания победили нацизм в 1945 году. Об этом он заявил в ролике, опубликованном 8 мая в Twitter Белого дома.

“Прошло 75 лет с момента окончания Второй Мировой войны в Европе, а отношения с Европой сейчас как никогда крепкие. 8 мая 1945 года США и Великобритания выиграли войну над нацистами. В праздновании этого дня мы всегда будем помнить о том величайшем поколении. Американский дух всегда будет выигрывать. В конце концов, так и происходит”, – говорит Трамп за кадром.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!

“America’s spirit will always win. In the end, that’s what happens.” pic.twitter.com/umCOwRXWlB

— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

В России уже отреагировали на это заявление. В частности посол РФ в США назвал заявление Трампа “кампанией по дезинфомрации”.

“Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну, она просто неприемлема”, – заявил он во время общения с журналистами, видео которого опубликовано в Facebook посольства РФ.

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Posted by Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США on Reede, 8. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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