Под окнами одесских ветеранов выступил праздничный оркестр

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09.05.2020, 16:06, Новости дня

Под окнами одесских ветеранов сегодня музыканты сыграли известные фронтовые песни. Такое поздравление для них организовал народный депутат VIII созыва Дмитрий Голубов, сообщает издание “Думская”.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Голубов / YouTube

“Ваш подвиг намного больше, чем наша способность осознать его, – цитирует портал политика. – Для всего нашего поколения честь жить с вами в одно время, дышать с вами одним воздухом и петь с вами фронтовые песни”.

Поздравления принимали полковник запаса, участник боевых действий в Венгрии, Австрии и Чехословакии Георгий Георгиевич Мануков, капитан военно-морских сил Анатолий Матвеевич Зброжек, полковник и режиссер военных фильмов Елена Петровна Жекова, старшина второй статьи, моряк Алексей Иванович Колесников и участница боевых действий Лидия Петровна Власенко.

“Мое самое яркое воспоминание – день освобождения Одессы. Главное, всегда берегите мирное небо над головой”, – обратился к одесситам Зброжек.

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В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году в Украине из-за карантина массовые мероприятия 8-го и 9 мая не проводятся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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