 

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

09.05.2020, 15:57, Новости дня

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы. Отец малышей опубликовал в Instagram видео, в котором Лиза и Гарри читают стихотворение о войне Анны Петряшевой и по очереди скандируют, что не хотят больше войны.

 

 

 

 

 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 8 Май 2020 в 11:38 PDT

В конце видео за кадром прозвучал голос Примадонны, которая поздравила детей с праздником и пригласила семью к столу.

А Максим Галкин в подписи к публикации рассказал, что они всей семьей вспоминают родных.

Фанаты пары с восторгом отнеслись к видео и похвалили одаренных ребятишек.

Сегодня вся РФ отмечает 75 годовщину победу в Великой Отечественной войне. Из-за эпидемии коронавируса празднование проходит в режиме онлайн.



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