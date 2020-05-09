 

В Москве “заминировали” около 10 больниц

09.05.2020, 15:57, Новости дня

Около 10 московских больниц получили 9 мая анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Правоохранители эвакуировать пациентов и персонал не стали.

Предупреждение о "минировании", в частности, получили сотрудники больницы №40 в поселке Коммунарка, где оказывают помощь заразившимся коронавирусом. По одним данным, неизвестный позвонил по телефону, по другим — сообщение было получено в виде электронного письма.

Схожие послания получили и еще около 10 столичных клиник, передает ТАСС. Ни в одной из них эвакуация не проводилась.

Стражи порядка пытаются выйти на след злоумышленника. Ему может грозить от трех до пяти лет в колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.



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