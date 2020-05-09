11 сотрудников Секретной службы США подхватили новую инфекцию

09.05.2020, 15:57, Новости дня

Одиннадцать активных случаев коронавируса COVID-19 насчитывалось среди сотрудников Секретной службы США по данным на вечер четверга, 7 мая. Ранее, в марте, ведомство признало позитивный результат теста на коронавирус у одного из ее сотрудников. Однако сейчас ситуация намного серьезнее, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на документы американского Министерства внутренней безопасности (DHS).

Согласно этим документам, помимо 11 активных случаев новой коронавирусной инфекции 23 сотрудника Секретной службы уже излечились от COVID-19, а еще 60 сотрудников находятся на самоизоляции. Никаких подробностей об инфицированных не приводится, так же как и о том, обеспечивали ли они в последнее время безопасность президента США Дональда Трампа или вице-президента Майка Пенса.

Министерство внутренней безопасности, в структуру которого входит Секретная служба, переадресовало все вопросы непосредственно ей. Представители Секретной службы, в свою очередь, отказались от комментариев по поводу количества заболевших новым коронавирусом среди ее сотрудников.

Накануне сообщалось, что новый коронавирус выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США — предположительно это пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер. Днем ранее коронавирус обнаружили у одного из помощников самого президента Трампа.

По последним данным портала Worldometers, число заболевших COVID-19 в США превысило 1,322 миллиона человек, более 78 тысяч больных скончались.